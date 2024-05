Il Centro di Arese celebra il mito dell' Alfa Romeo | fino al 3 giugno in esposizione le auto più iconiche

L'uomo è stato Trovato in strada intorno alle 15.45 in via Giuseppe Vincenzo Walder. I soccorritori, intervenuti sul posto, hanno Trovato il 39enne a terra, ferito al bacino e a una gamba: è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Varese.Continua a leggere

fanpage

Arese (Milano), 14 marzo 2024 – arriva in Italia per la prima volta e debutta a Il Centro di Arese la mostra evento "Un mare di Mostri!" dedicata alle creature acquatiche che milioni di anni fa abitavano la terra. Dal 22 marzo al 12 maggio, dopo il debutto in Estonia e Singapore, la mostra invade lo shopping mall alle porte di Milano. Una straordinaria esposizione con oltre dodici gigantesche creature marine alte fino a cinque metri, protagoniste di un avventuroso viaggio nell’inesplorato mondo marino di un’epoca remota.

ilgiorno