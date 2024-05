Sono cotto di lei Amici 23 - Mida confessa | nella sua testa c’è solo una donna e non è Gaia

(Di martedì 21 maggio 2024)23 si è concluso da due giorni, ma l’attenzione mediatica sugli allievi è ancora altissima. Nelle ore scorse a sorprendete tutti è stato. Ai microfoni di RDS Next ha rivelato alcuni aspetti della sua vita privata, comprese l’ultima cotta che ha preso. L’intervista è iniziata con alcune curiosità. “Quantoalto? La mia altezza precisa è 1 e 91. Sedei gemelli? No, il mio segno è il sagittario. La prima cosa pensata appena uscito da? Ca**o.”. >>“Osceno, cosa gli è successo?”. George Ciupilan, trasformazione choc dell’ex GF Vip. Non si vedeva da anni, oggi è così “Se ho passato la mia infanzia a Caracas? Vero a metà.stato lì fino ai due anni con mamma e papà e poivenuto qui. Il mio ultimo messaggio privato su Instagram? ...

Mida e Sarah Toscano sempre più complici e vicini in questi ultimi giorni ad Amici 23. Come emerge tra le immagini del rinnovato pomeridiano del talent show Mida si complimenta con Sarah Toscano al rientro nella casetta che accoglie i talenti concorrenti ballerini e cantanti, con lo stupore del resto della classe. Quest’ultimi si palesano del tutto ignari dell’annullamento del ballottaggio decretatosi sul finale della semifinale e i due finalisti a sorpresa potrebbero anticipare l’inizio di un nuovo amore… Amici 23, Mida e Sarah Toscano volano in finale: la sorpresa Come svela Mida , al rientro nella casetta dei talenti dalla puntata della semifinale di Amici 23 parlando la giuria ha scelto di demandare alla produzione del talent show la scelta da prendersi sul ballottaggio. anticipazionitv

Uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione di Amici , che si è conclusa pochi giorni fa, è stato Mida , cantante del team di Lorella Cuccarini che dopo un percorso travagliato è riuscito ad arrivare in finale, realizzando così uno dei suoi sogni. Intervistato da Martina Nasoni su Rds Next, il cantante ha parlato della sua esperienza all’interno della scuola e dei progetti futuri, ma anche dell’amore e del rapporto speciale con Lorella Cuccarini. isaechia

Amici, Mida confessa: "Ecco per chi ho una cotta" (e non è Gaia). Malumore tra i fan - Amici, mida confessa: "Ecco per chi ho una cotta" (e non è Gaia). Malumore tra i fan - il cantante mida ha raccontato lati inediti della sua vita affrontando diversi argomenti, e non sono mancate nemmeno alcune rivelazioni inaspettate. "La mia altezza precisa è 1 e 91", ha affermato ... libero

Amici 23, Mida confessa: “Quando sono innamorato sono un po’ sottone”. Poi svela qual è il suo più grande sogno - Amici 23, mida confessa: “Quando sono innamorato sono un po’ sottone”. Poi svela qual è il suo più grande sogno - Amici 23, mida confessa: “Quando sono innamorato sono un po’ sottone”. Poi svela qual è il suo più grande sogno. isaechia

"Amici 23" Sarah e Holden sempre più vicini Spunta l'indizio social - "Amici 23" Sarah e Holden sempre più vicini Spunta l'indizio social - In una foto pubblicata sul profilo Instagram del compagno, i due appaiono sullo sfondo e sembrano intenti a baciarsi ... tgcom24.mediaset