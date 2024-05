Serie A - gli squalificati della 37ª giornata | stangate dopo Udinese-Empoli

Inter-Lazio si giocherà alle ore 18 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la trentasettesima giornata di Serie A 2023-2024. Ecco la situazione disciplinare per la festa scudetto, con diffidati per entrambe e squalificati solo negli ospiti. Qui il riepilogo per tutto il turno, cominciato già da venerdì. Inter-Lazio domenica 19 maggio ore 18 (37ª giornata Serie A) diffidati Inter: Henrikh Mkhitaryan (prossima partita Verona in trasferta) squalificati Inter: nessuno diffidati Lazio: Nicolò Casale, Manuel Lazzari, Patric, Pedro Rodriguez, Matias Vecino (prossima partita Sassuolo in casa) squalificati Lazio: Alessio Romagnoli (una giornata) Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Inter-Lazio, i diffidati e gli squalificati per la 37ª giornata di Serie A) © Inter-News.

inter-news