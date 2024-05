Milano - le Olimpiadi invernali nel mirino della Gdf | l’inchiesta sulle ipotesi di corruzione e turbativa d’asta

Perquisizioni della GdF in sede Fondazione Milano-Cortina nell'ambito di un'indagine per corruzione e turbativa d'asta sulle Olimpiadi invernali notizie.virgilio

Prima tegola giudiziaria sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 . Vincenzo Novari, ex amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina , il comitato che organizza i Giochi olimpici invernali , è indagato dalla procura di Milano per l’ipotesi di corruzione e turbativa d’asta nell'ambito di un'inchiesta relativa all'affidamento dei servizi digitali. ilfoglio

