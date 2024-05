Stangata sull'Empoli: cinque giornate ad Accardi, tre a Grassi - stangata sull'Empoli: cinque giornate ad Accardi, tre a Grassi - L`Empoli paga a caro prezzo le furiose proteste dopo il pareggio con l`Udinese nella 37esima giornata di Serie A. Gli episodi della partita si erano presi la sc. calciomercato

Stangata su Pub Universitario: Multe per Oltre 8.000 Euro - stangata su Pub Universitario: Multe per Oltre 8.000 Euro - Cronaca Chieti - 20/05/2024 17:15 - Nell’ambito dei controlli del weekend, un noto disco pub della movida universitaria di Chieti è finito nel mirino delle forze ... abruzzo24ore.tv

Tari, stangata in arrivo: ecco le città interessate - Tari, stangata in arrivo: ecco le città interessate - stangata Tari in arrivo: ecco quali sono le città interessate e quali sono le ragioni dei rincari. Ecco quali sono. tag24