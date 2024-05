Il ministro dello Sport Abodi ha annunciato un'iniziativa che ha fatto infuriare il "sistema calcio". Il governo vuole introdurre un'agenzia di controllo sui conti dei club di Serie A e questo non piace a tanti. Ma i conti delle squadre di calcio - riporta Il Fatto Quotidiano - sono davvero disastrati. Le situazioni peggiori, se si guarda ai bilanci dell’ultima stagione, quella chiusa al 30 giugno 2023 con la vittoria del Napoli, sono quelli di Inter e As Roma , entrambe hanno presentato un patrimonio netto consolidato negativo e debiti molto elevati. affaritaliani

Gianluca Mancini , difensore della Roma , è stato sanzionato con 5mila euro di multa per aver sventolato una bandiera biancoceleste col topo in occasione della partita del campionato di Serie A contro la Lazio. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 con un gol proprio dell’ex Atalanta. I calciatori della Roma si sono scatenati nel post-partita sotto il settore dei tifosi giallorossi. calcioweb.eu

Una bella cornice di pubblico festeggia i 12 climber nel gran finale del Campionato Italiano Boulder al Centro di arrampicata Monkey Island di Roma. Si conferma campionessa italiana per la quarta volta consecutiva (e quinta in assoluto) Camilla Moroni (Fiamme Oro), mentre al maschile è Nicolò Sartirana Climbers Triuggio) a conquistare per la prima volta il titolo di Campione Italiano.

sportface