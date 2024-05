Fin dove arrivano i missili dentro e fuori il mar Cinese Meridionale

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 21 maggio 2024) Ci sono pochi dubbi. L’eventualità del verificarsi di un confronto armato per il controllo dell’isola di Taiwan è lo scenario militare principe dei nostri tempi. Esperti ed analisti di università, think thank, forze armate e blog di settore si sono cimentati in studi, simulazioni, wargames e quanto altro ancora per cercare di prevedere non solo l’esito del confronto, ma anche le dinamiche del suo svolgimento, passo dopo passo. Spesso con risultati diversi, intesi sia come esito finale che come svilupparsi degli eventi, o ancora come logiche alla base di determinate scelte o comportamenti. Eppure in questi esperimenti sussistono alcuni “fattori comuni” che giocano un ruolo cruciale nella progettazione e nello svolgimento degli stessi. A riprova della loro importanza nel mondo reale. Come ad esempio il raggio d’azione dei sistemistici, una variabile evidenziata ...