Rimini Wellness 2024 - le novità fitness della nuova edizione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024), 21 mag. - (Adnkronos) - Un carico di energia eattende il grande pubblico di sportivi e appassionati alla 18esima. L'evento internazionale di riferimento per, sport e benessere in movimento di Italian Exhibition Group, in programma dal 30 maggio al 2 giugno in fiera ae sulla Riviera, torna con numerose discipline innovative pronte a sorprendere e coinvolgere. Curves e Extreme Training di Vida Macura Maglica, sono le primepensate per il benessere femminile. Curves è una rete di palestre riservate alle donne con un programma di allenamento a circuito di 30 minuti, mirato a combinare resistenza e cardio. Vida Macura Maglica, ambasciatrice internazionale di RW, propone per la prima volta in Italia Extreme Training®, un ...