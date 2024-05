Il governo tedesco non ha negato l’esistenza della pandemia

(Di martedì 21 maggio 2024) Il 6 maggio 2024 è stato pubblicato un post su X in cui si legge che ilsarebbe «stato costretto ad ammettere che i cosiddetti “teoricicospirazione” avevano ragione su tutto durante ladi Covid». Il, infatti, si legge ancora, avrebbe ammesso «che non c’è stata alcuna». Nel post è presente anche il link che rimanda a un video di The People’s Voice, pubblicato il 2 aprile 2023, in cui viene presentata la presunta notizia in questione. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Innanzitutto precisiamo che The People’s voice, precedentemente conosciuto come NewsPunch, è un sito noto per diffondere notizie false e infondate su svariate tematiche. Nel video il presentatore ...

Prima le critiche al regista israeliano , Yuval Abraham, reo di avere denunciato “l’apartheid” contro i palestinesi durante Festival del Cinema di Berlino, adesso le accuse di antisemitismo (anche da parte del governo tedesco ) sono rivolte sociologo israeliano e professore emerito di storia e filosofia all’Università di Tel Aviv, Moshe Zuckermann . Come racconta il manifesto, Zuckermann – firmatario della Dichiarazione di Gerusalemme sull’antisemitismo – è stato oggetto degli attacchi del Deutsch-Israelische Gesellschaft e del consigliere personale del Commissario del governo federale per la vita ebraica in Germania e la Lotta all’antisemitismo che ha definito il sociologo israeliano “molto controverso” e che la sua posizione critica nei confronti delle politiche del governo di Tel Aviv “dovrebbe essere considerata antisemita secondo la definizione di antisemitismo approvata dal governo tedesco e definita dall’Ihra”. ilfattoquotidiano

Nonostante la recente legalizzazione della cannabis in Germania, chi sperava di accendere uno spinello all’Oktoberfest di quest’anno dovrà fare i conti con una delusione. Il governo bavarese ha infatti deciso di vieta re il consumo di marijuana nei birrifici all’aperto, nei festival pubblici e sulle terrazze dei ristoranti. La mossa, sostenuta dal partito conservatore CSU, mira a “limitare il consumo pubblico di cannabis nonostante la pericolosa legge di legalizzazione del governo federale”, come riportato in una dichiarazione ufficiale. ilfattoquotidiano

Giovedì scorso il tribunale amministrativo superiore di Berlino-Brandeburgo ha condannato il Governo tedesco dando ragione all’associazione ambientalista non profit Deutsche Umwelthilfe (DUH) sull’insufficienza del programma di tutela del clima del 2023. Si tratta del secondo ricorso vinto dal DUH contro l’esecutivo (protocolli OVG 11 A 22/21 e OVG 11 A 31/22) per il mancato impegno nei traguardi di riduzione dei gas serra previsti in diversi settori dal 2024 al 2030. ilfattoquotidiano

In Germania inizia il processo per il colpo di stato dei "Reichsbürger" di estrema destra - In Germania inizia il processo per il colpo di stato dei "Reichsbürger" di estrema destra - Martedì, in un contesto di grande interesse mediatico e politico, è iniziato il processo ai presunti leader di un complotto estremista per rovesciare il governo tedesco. Il caso - che ha sconvolto il ... it.euronews

“Migranti in Albania e procedure accelerate Solo fumo”. Parola dei dipendenti del Viminale che valutano le domande d’asilo, e scioperano - “Migranti in Albania e procedure accelerate Solo fumo”. Parola dei dipendenti del Viminale che valutano le domande d’asilo, e scioperano - Migranti in Albania, più rimpatri, procedure accelerate "Tutta aria fritta". Lo dicono i dipendenti del Viminale, che adesso scioperano ... ilfattoquotidiano

Papa Francesco manda segnali a Pechino, avanti tutta per rafforzare i rapporti della Chiesa cinese - Papa Francesco manda segnali a Pechino, avanti tutta per rafforzare i rapporti della Chiesa cinese - Barra dritta e avanti tutta per rafforzare i rapporti con la Cina. Papa Francesco che ha fatto di questo programma un pilastro della geopolitica del suo pontificato stamattina ha inviato ... ilmessaggero