Tumore Kate Middleton in peggioramento - Kensington Palace | La Principessa non tornerà agli impegni pubblici

(Di martedì 21 maggio 2024) Ildie le sue condizioni di salute sarebbero in. Proprio nei giorni in cui si rincorrono queste voci,ha diramato una nota in cui fa sapere che ladel Galles non

Per Kate Middleton sarebbe in arrivo un momento molto importante, dopo mesi di grande preoccupazione. La sua salute, che è improvvisamente peggiorata a causa della scoperta di un tumore , ha tenuto e tiene in ansia tutti i sudditi. Adesso si è scoperto come starebbe la principessa del Galles, a quasi due mesi dall’annuncio del cancro, che era stato fatto precisamente il 22 marzo. caffeinamagazine

Kate Middleton, stop agli impegni pubblici fino a nuovo ordine dei medici - kate Middleton, stop agli impegni pubblici fino a nuovo ordine dei medici - ROMA – Kensington Palace ha diffuso un aggiornamento sulla salute di kate Middleton. Per la principessa di Galles, che si sta sottoponendo alla chemioterapia per una forma non precisata di tumore, al ... dire

Reali: Kate per ora non torna a impegni pubblici - Reali: kate per ora non torna a impegni pubblici - Kensington Palace ha pubblicato un raro messaggio sulle condizioni di salute della principessa di Galles, secondo cui per kate, sottoposta a un trattamento di chemioterapia per una forma non precisata ... swissinfo.ch

Quando tornerà la Principessa Kate Middleton agli impegni pubblici e di cosa si occupa ora - Quando tornerà la Principessa kate Middleton agli impegni pubblici e di cosa si occupa ora - Sospesi, ancora per il momento, gli impegni pubblici di kate Middleton, che svolge periodici controlli dopo l’intervento cui si è sottoposta a gennaio a causa di un tumore. Uno dei prossimi impegni in ... ildigitale