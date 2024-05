Sinner al Roland Garros - aumenta l’ottimismo | Jannik parte per Parig - vuole giocare

(Di martedì 21 maggio 2024)è pronto per partire peri e per il. Gli ultimi dubbi saranno sciolti nelle prossime ore, prima del sorteggio del tabellone in programma giovedì.

Lavoro e sorrisi a Montecarlo . C’è uno splendido sole sul Principato e la giornata è ideale per allena rsi sul campo. Jannik Sinner , tornato ad allena rsi a pieno regima ieri, sta dando seguito alla propria preparazione in vista del Roland Garros , il cui inizio è previsto il 26 maggio (tabellone principale). Le sensazioni sono positive e il post sui profili social di Jannik è confortante. oasport

La strada verso il Roland Garros è sempre più in discesa per Jannik Sinner . Se nella conferenza stampa tenuta prima degli Internazionali d’Italia l’azzurro ha spiegato i motivi del suo forfait e non lasciava ben sperare in vista dello Slam Parigi no per il problema all’anca, adesso l’ottimismo è massimo. Secondo quanto riporta Sky Sport, Sinner sarebbe in partenza oggi da Montecarlo per raggiungere Parigi : il Roland Garros comincerà domenica e, dopo le cure al J Medical e gli allenamenti ripresi da sabato a Montecarlo, l’azzurro si reca in anticipo per prendere confidenza con i campi del Bois de Boulogne e avvicinarsi alla decisione di partecipare. oasport

