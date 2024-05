Olimpiadi Perquisizioni alla fondazione Milano-Cortina - 3 indagati Le accuse | corruzione e turbativa d' asta per i servizi digitali Soldi e una Smart in cambio degli appalti

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, indagine su corruzione e turbativa: tre indagati - olimpiadi Milano-Cortina 2026, indagine su corruzione e turbativa: tre indagati - Sono tre le persone indagate dalla procura di Milano corruzione e turbata libertà d’incanto in un’inchiesta che riguarda ... iltempo

Appalti pilotati per le Olimpiadi Milano-Cortina, perquisizioni Gdf nella sede della Fondazione - Appalti pilotati per le olimpiadi Milano-Cortina, perquisizioni Gdf nella sede della Fondazione - perquisizioni della Guardia di finanza nella sede della Fondazione Milano Cortina: c'è un inchiesta che ipotizza la corruzione nell'affidamento degli appalti per la sicurezza informatica ... dire

Olimpiadi 2026, indagine della Finanza su Milano-Cortina, perquisita la sede della Fondazione - olimpiadi 2026, indagine della Finanza su Milano-Cortina, perquisita la sede della Fondazione - l'ente che si occupa delle olimpiadi invernali del 2026. In questo momento, le Fiamme gialle si trovano, accompagnate dalla procuratrice aggiunta di Milano Tiziana Siciliano, negli uffici di via della ... huffingtonpost