Eros Ramazzotti - baci e coccole con Dalila Gelsomino nella bellissima laguna dei sette colori

Marica Pellegrinelli ha ormai da tempo iniziato una nuova vita dopo l’addio a Eros Ramazzotti . I due per parecchio tempo non sono andati molto d’accordo, ma adesso hanno trovato un nuovo equilibrio. Ecco come ha reagito il cantante alla notizia della nascita della terza figlia. Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sono stati per diversi anni una coppia stabile. velvetgossip

Marica Pellegrinelli è diventata mamma per la terza volta da qualche settimana, in realtà – il 29 aprile per la precisione – ma ha preferito condividere la notizia della nascita di sua figlia, Ariela Wilhelmina, avuta con il compagno William Djoko, solo lo scorso 11 maggio. Eccoti qui! Finalmente con noi, ti abbiamo immaginata per tutti questi mesi ed hai superato ogni nostra aspettativa con la tua dolcezza e pazienza, ti amiamo già infinitamente e cercheremo di tutelarti il più possibile – sono le parole, scritte in italiano e in inglese, che accompagnano il carousel di immagini – (Dice la mamma) Papà William ci sostiene in ogni mio passo, in ogni tuo passo ed è lui il nostro grazie più forte, con lui tutto è armonia.

gravidanzaonline