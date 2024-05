Processo Alessia Pifferi - le parole della legale a Cusano Tv

(Di martedì 21 maggio 2024) : “Ho ricevuto numerose minacce di morte, anche da una ragazzina di 17 anni”. L’avvocatoPontenani aItalia TV: “Ho ricevuto numerose minacce di morte, anche da una ragazzina di 17 anni. Ci fosse stato il rogo pubblico lal’avrebbero bruciata in piazza e questo mi fa paura. In attesa di leggere le motivazionicondanna all’ergastolo, per l’appello ho comunque una nuova documentazione: 5 cartelle mediche relative alla mia assistita. Chiederò una nuova perizia psichiatrica”. La condanna all’ergastolo di, la donna che lasciò morire di stenti sua figlia Diana di soli 18 mesi: nel luglio del 2022 la bimba venne abbandonata a casa da sola per 6 giorni. In attesa di ...

Milano, 21 maggio 2024 – sciopero della fame . È la decisione di Alessia Pifferi , a 8 giorni dalla sentenza di condanna all'ergastolo per l'omicidio della figlia Diana di 18 mesi, morta di stenti dopo essere stata lasciata a casa da sola per sei giorni nel luglio del 2022. “Sta malissimo, è distrutta”, ha detto il suo avvocato Alessia Pontenani, spiegando che già ieri ha preso la decisione di inizia re il digiuno nel carcere di San Vittore: “Non fa altro che piangere”. ilgiorno

Caso pifferi: alessia in sciopero fame in ...