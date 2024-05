A Mirabilandia il 22 e il 23 giugno i Winx Fairy Days

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Un week end per sentirsi delle vere e proprie fatine come Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna e Aisha. Due giorni di laboratori a tema, esperienze magiche, aree dedicate, coreografie, face painting, fashion, gare di ballo, concerti, attività sportive e molto altro. Tutto questo è, l'evento esclusivo diin collaborazione conClub in programma sabato 22 e domenica 23nel parco divertimenti più grande d'Italia. Un'occasione speciale per festeggiare tutti insieme i 20 anni delle magiche fate create da Iginio Straffi. Durante i due i giorni faranno visita al Parco anche degli ospiti molto speciali: Elisa Rosselli, voce ed autrice di alcune delle canzoni più iconiche delClub che sarà accompagnata dalla ...