Forte turbolenza durante il viaggio | il volo finisce in tragedia

(Di martedì 21 maggio 2024) A causa di unaperturbazione temporalesca un Boeing di linea è stato costretto ad un atterraggio di emergenza Le famigerate e tanto temute da piloti, ma soprattutto dai passeggeri più impressionabili, turbolenze non sono altro che forti scossoni a cui viene sottoposto l’aeroplano, causati principalmente da correnti d’aria ascendenti o discendenti che coinvolgono il veli, ed è per colpa loro, se mentre viaggiamo avvertiamo i caratteristici “sobbalzi, che in alcune situazioni possono risultare anche molto pericolosi per l’incolumità dei passeggeri a bordo, soprattutto senza la cintura di sicurezza allacciata. Tragedia in– Notizie.com – Ansa foto Un morto e circa 30 feriti, dopo unache ha visto coinvolto unpartito dall’aeroporto di Heathrow a ...