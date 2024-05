Il nuovo volto dell’Azienda Ospedaliera di Caserta tra potenziamento strutturale e ammodernamento tecnologico

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Tempo di lettura: 3 minuti"L'Azienda ospedaliera di Caserta è una delle eccellenze che abbiamo in Campania". Con queste parole il governatore, Vincenzo De Luca, ha inaugurato, stamattina, nell'Azienda ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano", l'avvio dei lavori di un'imponente e complessa opera di edilizia sanitaria, per la realizzazione di 177 posti letto e servizi a supporto. L'intervento, finanziato con i fondi della Missione "M6.C2-1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile" del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC) al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Fondo opere indifferibili (FOI) per un costo complessivo di 54.395.000 euro, consentirà di costruire 4 nuovi edifici, uniti da un corpo centrale di collegamento, a seguito della demolizione di alcuni corpi di fabbrica, la parziale demolizione e ...