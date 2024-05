Colleferro 78enne investita da un’auto nella prima rotatoria di Viale XXV Aprile Trasportata al Pronto Soccorso non sembra essere grave

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Sono intervenuti in Tantissimi oggi, presso la chiesa di Santa Barbara, per l’ultimo saluto a Mauro Galassi. Una L'articolo Colleferro. Tantissimi presenti nella chiesa di Santa Barbara per l’ultimo saluto all’amico Mauro Galassi sembra essere il primo su Cronache Cittadine.

cronachecittadine