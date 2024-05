Entrano in casa per rubare ma non trovano nulla e vanno in garage | ladri fuggono con due Vespe d' epoca

(Di martedì 21 maggio 2024) Lomello (Pavia), 21 maggio 2024 - Dopo aver messo tutta laa soqquadro, senza trovare né gioielli né soldi in contanti, sono entrati anche nele hanno rubato dued'. Il furto è stato messo a segno nel pomeriggio di ieri, lunedì 20 aprile, a Lomello, in un'abitazione a Cascina Rina, in assenza dei proprietari, che lo hanno scoperto solo al loro rientro, chiamando i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione di Mede, della Compagnia di Voghera, per il consueto sopralluogo per avviare le indagini sull'accaduto, ma quando ormai i responsabili erano già lontani con il bottino. Anche se la refurtiva è particolare, non sembra un'azione mirata: dalla ricostruzione sembrerebbe infatti che iabbiano inizialmente forzato la porta d'ingresso e frugato ...

Rovigo , 4 marzo 2024 – Una grande paura che poteva avere un epilogo peggiore. I fatti sono successi alle 5.30 di stamani. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Giovanni Pozzato a Rovigo per un Incendio divampato all’interno di un garage di un’abitazione affiancata. Al termine un’ auto è rimasta completamente bruciata e fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. ilrestodelcarlino

Sta per arrivare al voto del Consiglio regionale del Lazio una proposta di Legge che darebbe il via libera alla pressoché indiscriminata trasforma zione di scantinati, garage e magazzini parzialmente sotto terra in appartamenti, uffici , negozi. La proposta era già stata avanzata dal centro destra nel 2018, dall’opposizione, sulla falsariga di una legge regionale della Lombardia del marzo 2017. ilfattoquotidiano

Non rispetta il divieto di avvicinamento alla madre, ai domiciliari - Non rispetta il divieto di avvicinamento alla madre, ai domiciliari - Gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catania hanno posto agli arresti domiciliari un pregiudicato catanese di 21 anni per aver violato il divieto di avvicinamento alla madre, disposto a ... catanianews

Garage allagati e idrovore in azione: oltre 180 interventi dei vigili del fuoco nel Modenese per i danni dovuti al maltempo – Video - garage allagati e idrovore in azione: oltre 180 interventi dei vigili del fuoco nel Modenese per i danni dovuti al maltempo – Video - Oltre 180 interventi tra ieri e le prime ore di oggi dei vigili del fuoco nel Modenese per allagamenti seguiti alle forti piogge delle ultime ore. Gli interventi sono concentrati nei comuni di Savigna ... ilfattoquotidiano

Ucraina: abbattuti 28 droni russi, uno colpisce Kharkiv - Ucraina: abbattuti 28 droni russi, uno colpisce Kharkiv - Kharkiv, 21 mag. (askanews) - Nella notte le forze di difesa aerea ucraina hanno abbattuto 28 dei 29 droni Shahed iraniani, utilizzati dai ... stream24.ilsole24ore