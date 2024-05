Calafiori dice ADDIO al Bologna | una BIG in vantaggio rispetto alla concorrenza Ecco le NOVITA’

Un finale senza senso stravolge una partita per settantacinque minuti a senso unico, ma non cambia il finale di questo film meraviglioso girato dal Bologna . Gol, emozioni, fuochi d’artificio: c’è tutto e di più nella notte del Dall’Ara, la più pazza di tutte le notti, già consegnata alla Storia come tutta questa stagione rossoblù, del resto. La più umana delle Juve ntus riporta con i piedi per terra un Bologna fino a quel momento celestiale. sport.quotidiano

Il difensore del Bologna Riccardo Calafiori parla ai microfoni d DAZN dopo il pareggio per 3-3 contro la Juventus: “Sono contento per i due gol che potevano essere importanti, peccato non aver vinto stasera ma non abbiamo rimpianti dopo una stagione del genere. Una stagione memorabile, per me così come per la squadra. Un peccato non aver vinto stasera, ma non abbiamo rimpianti.

