Scarlett Johansson contro l’Intelligenza Artificiale | sospeso l’uso della sua voce

OpenAi, la compagnia sviluppatrice di ChatGpt , il chatbot di intelligenza artificiale, ha temporaneamente sospeso l’uso di uno dei suoi bot vocali, a causa dell’eccessiva somiglianza, riconosciuta da molti utenti, che intercorre tra Sky, questo il nome dell’assistente virtuale, e la voce utilizzata da Scarlett Johansson in Her, film nel quale l’attrice interpretava appunto un sistema operativo senziente del quale il protagonista (Joaquin Phoenix) si innamora. cinemaserietv

Roma, 21 maggio 2024 – Scarlett Johansson minaccia azioni legali contro OpenAI per l’uso non autorizzato della sua voce sul software ChatGpt. L’azienda di Sam Altman, tra le più importanti nel settore, sta lavorando per disattivare la voce dell’attrice, che nel 2013 era diventata il simbolo dell’interazione tra uomo e tecnologia grazie al film “Her”. quotidiano

