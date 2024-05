Golf - Manassero e i Molinari qualificati per lo US Open

(Di martedì 21 maggio 2024) Roma, 21 maggio 2024 – Matteo, Edoardoe Francescohanno superato la Final Qualifying e parteciperanno al prossimo US, il terzo Major stagionale in programma dal 13 al 16 giugno al Pinehurst Resort & CC nel North Carolina (USA). Un ottimo risultato per il movimento italiano che tornerà ad avere tre protagonisti in un evento del Grande Slam, cosa che non si verificava dal 2021 proprio all’US(in campo i duee Guido Migliozzi). Gli azzurri hanno giocato in due tornei diversi. Sul percorso del Walton Heath GC (par 72), a Walton on the Hill in Inghilterra, Matteoed Edoardosi sono classificati sesti con 136 (-6) colpi nella gara vinta ex aequo con 134 (-10) dallo scozzese Forrest Grant ...

