Brescia - al Vittoriale una mostra fotografica sulle donne italiane e il D’Annunzio cinese

Al Vittoriale degli italiani di Gardone Riviera, nel Bresciano, sono sparite tutte le 49 opere della mostra temporanea aperta lo scorso 30 dicembre e la coi conclusione era prevista per domani, venerdì 8 marzo. Le sculture sono dell’artista di Fontana Liri Umberto Mastroianni, per un totale di circa trenta gioielli e venti sculture realizzati tra gli anni Cinquanta e Novanta con la tecnica della fusione «a cera persa» o «a colata in oro».

open.online