Gudmundsson pezzo pregiato del MERCATO La CONCORRENZA sull’attaccante del Genoa aumenta

I 14 gol segnati in stagione da Albert Gudmundsson , grande protagonista nella tranquilla salvezza del Genoa, hanno attirato l’attenzione di molti club, anche di un certo spessore. Ieri abbiamo parlato dell’ Inter esse della Juve ntus che sarebbe pronta a mettere sul piatto due contropartite Inter essanti per accaparrarsi l’islandese. Attenzione però all’azione di disturbo dell’ Inter che ha già incontrato l’agente di Gudmundsson e avrebbe una sorta di ‘prelazione’. calcioweb.eu

I club di tutta Italia guardano in direzione Liguria. Anche la Juventus – spiega Tuttosport – non molla la presa su Albert Gudmundsson. Su di lui anche l’Inter che ha messo l’islandese nel mirino da tempo. ATTENZIONE – Se da un lato il Genoa prova ad alzare un muro invalicabile, dall’altro club come Juventus e Inter proveranno a fare di tutto per strappare al Grifone il giovane Albert Gudmundsson.

inter-news