Kroos si ritira dopo gli Europei 2024 | Real Madrid sarà il mio ultimo club

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024), 21 mag. - (Adnkronos) - Toniannuncia il ritiro dal calcio. "Il 17 luglio 2014, il giorno della mia presentazione al, il giorno che mi ha cambiato la vita. La mia vita da calciatore, ma soprattutto come persona. Era l'inizio di un nuovo capitolo per ilpiù grande del mondo.10 anni, a fine stagione questo capitolo giunge al termine. Desidero ringraziare in particolare tutti coloro che mi hanno accolto con cuore aperto e hanno avuto fiducia in me. Soprattutto vorrei ringraziare voi, cariisti, per il vostro affetto e il vostro amore dal primo all'giorno. Allo stesso tempo questa decisione significa che la mia carriera da calciatore attivo finirà quest'estategli ...