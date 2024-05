Judo - Antonio Esposito esce di scena negli ottavi dei -81 kg ai Mondiali 2024 Azzurre eliminate nei -63 kg

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.22 In corso la semifinale tra Grigalashvili e Lee, uno shido per parte. 13.21 Anche la transalpina Agbegnenou passa il turno e vola in finale per il terzo posto. 13.19 Il tajiko Makhmadbekov elimina Karapetyan e rimane in corsa per la medaglia di bronzo. 13.19 Nel frattempo sono in corso i ripescaggi nella parte bassa del tabellone dei -81 kg e nei -63 kg femminili.

oasport