Stragi del 1993 | il generale Mori indagato dalla procura di Firenze

(Di martedì 21 maggio 2024) «Nel giorno del mio 85esimo compleanno ho ricevuto,della Repubblica di, un avviso di garanzia con invito a comparire per essere interrogato in qualità diper i reati di strage, associazione mafiosa e associazione con finalità di terrorismo internazionale ed eversione dell’ordine democratico», lo dichiara ildei carabinieri Marioche ha appreso di essere sotto inchiesta per gli attentati di, Milano e Roma del. Prosegue il lavoro dellafiorentina dopo aver chiuso le indagini sul defunto Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri. Secondo la Dda, il fondatore di Forza Italia avrebbe versato a Dell’Utri, perché rimanesse in silenzio sugli attentati, circa 28 milioni di euro ...

"Tante informazioni che girano non sono vere. Gli Ultrà non c'entrano nulla . Chi scrive il contrario sbaglia. Semplicemente il suo bodyguard è un tifoso del Milan", lo precisa l'avvocato di Fedez . Il rapper è indagato perché sarebbe coinvolto in un pestaggio a Cristiano Iovino.Continua a leggere fanpage

Rovigo – Fleximan ? Non un solo indagato , ma probabilmente due. È solo questione di ore e gli investigatori sono convinti di poter identificare la persona che in una registrazione video appariva assieme a Enrico Mantoan, 42 anni (nella foto), polesano residente in un B&B ad Ariano nel Polesine, sospettato di essere l’uomo che, in un impeto di rivolta, dava l’assalto agli autovelox. ilfattoquotidiano

Francesca Russo morta nel sonno a Roma, cosa sappiamo e quali sono i punti da chiarire - Francesca Russo morta nel sonno a Roma, cosa sappiamo e quali sono i punti da chiarire - È previsto per oggi l'affidamento dell'autopsia sul corpo di Francesca Russo, la 26enne morta nella notte tra sabato e domenica mentre dormiva nella casa del suo compagno. Ci sono un serie di punti da ... dire

Indagine su presunta manipolazione del televoto per il logo di Milano-Cortina 2026 e appalti per la digitalizzazione - Indagine su presunta manipolazione del televoto per il logo di Milano-Cortina 2026 e appalti per la digitalizzazione - Contesto: 'inchiesta della procura di Milano si sta concentrando su presunte attività illecite legate agli appalti per i servizi di digitalizzazione per ... occhioche