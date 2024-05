Calcio | Real Kroos si ritira Lascio dopo Europei

La prossima stagione non vedremo più i meravigliosi passaggi di Toni Kroos. Secondo Sky De, il centrocampista tedesco non rinnoverà il suo contratto con il Real Madrid e al termine degli Europei in Germania dirà addio al calcio giocato. A 34 anni, il tedesco quindi direbbe addio al calcio. Modric, 38 anni e mezzo, ha dato la sua disponibilità a rinnovare con la Casa Blanca.

