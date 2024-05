Juve - ufficiale l' addio di Giovanni Manna Ora andrà a fare il ds al Napoli

La notizia era nell’aria, adesso è arrivata anche l’ufficialità: Giovanni Manna lascia la Juventus. “Le strade di Giovanna Manna e della Juventus si dividono. È Ufficiale la risoluzione consensuale del suo contratto con il Club. L’Head of First Team saluta dopo cinque stagioni insieme. Cinque anni che lo hanno visto prima occuparsi del Settore Giovanile bianconero in qualità di Responsabile dell’Under 19 e poi dell’allora Under 23 – oggi Next Gen – in veste di Direttore Sportivo, con il primario obiettivo di fare crescere e maturare i tanti giovani presenti in rosa.

