Terra amara - anticipazioni 24 maggio 2024 | Zuleyha compie un gesto inaspettato

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 21 maggio 2024)Altun farà una spiazzante scoperta a, come raccontano lerelative alla puntata che andrà in onda venerdì 24in prima serata. La donna, infatti, dopo la tragica morte del marito Hakan, che è stato ferito da Betul per difendere lei, incontrerà il suo legale. Quest'ultimo comunicherà ache l'uomo le ha lasciato un'ingente eredità e lei deciderà di destinare tutto quel denaro agli abitanti di Cukurova per regalare loro un futuro migliore. La Altun, in particolare, donerà alla città il patrimonio ereditato. Nel frattempo, il ristorante di Colak subirà un'ispezione e, a causa di alcune irregolarità, verrà chiuso. Il proprietario terriero, a quel punto, sarà certo che sia opera di Lutfiye e vorrà vendicarsi ordinando a ...