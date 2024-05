Zangrillo - no agli aumenti a pioggia nella Pa

La PA si prepara al cambiamento: un milione di dipendenti da sostituire entro il 2032 e l’opportunità dell’IA - La PA si prepara al cambiamento: un milione di dipendenti da sostituire entro il 2032 e l’opportunità dell’IA - La pubblica amministrazione sta affrontando una profonda trasformazione nei prossimi anni. Da qui al 2032, circa un milione di dipendenti pubblici andranno in pensione, lasciando un vuoto significativ ... orizzontescuola

Statali, Zangrillo: «Promozioni non più solo per concorso, decise dai dirigenti» - Statali, zangrillo: «Promozioni non più solo per concorso, decise dai dirigenti» - Non più soltanto i concorsi. A decidere le promozioni nel pubblico impiego potranno essere anche i dirigenti attraverso la valutazione del merito. Più di una svolta, una ... ilmessaggero

Dipendenti comunali, aumento extra per evitare la fuga: fino a 60 mila euro per funzionari «qualificati» - Dipendenti comunali, aumento extra per evitare la fuga: fino a 60 mila euro per funzionari «qualificati» - L’intenzione è chiara. Far tornare “attrattivi” i Comuni, e mettere una toppa all’emorragia dei dipendenti. I concorsi banditi dagli enti locali ... corriereadriatico