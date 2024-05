Ma che fa? È molto strano Valentina Vezzali - il gesto dopo l’Isola dei Famosi fa discutere

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 21 maggio 2024) La sua esperienza aldeiè ormai terminata.è stata eliminata nel corso della puntata di domenica 19 maggio e, proprio in questa occasione, non erano mancate le polemiche da parte anche di Vladimir Luxuria per il comportamento della naufraga. Infatti, sembrava proprio intenzionata a non salutare i compagni di avventura al momento dell’esito del televoto. Ora che sono passati alcuni giorni dall’eliminazione daldeidi, ci si aspettava qualcosa di diverso invece le polemiche non si arrestano. Tornando alla puntata, la conduttrice le aveva detto: “, ascolta, vedo che te ne stavi scappando ma io non voglio che tu lascicon questo spirito. ...