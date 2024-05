Droga ordinata dal carcere e pagata dai parenti - 33 arresti

Ordinavano dal carcere di Velletri tramite i cellulari droga, che veniva pagata dai familiari con ricariche su carte prepagate. Per questo, questa mattina i carabinieri hanno arrestato 33 persone, di cui alcune già detenute in carcere. A quanto accertato la droga, sia cocaina che hashish, veniva nascosta in pacchi destinati ai detenuti, inviati tramite spedizionieri e una volta all'interno della struttura ceduta anche a terzi.

tg24.sky