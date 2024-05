(Di martedì 21 maggio 2024) Milano, 21 maggio 2024 – Sembra incredibile, ma c’è ancora qualcuno che “casca” neldeltre. Finendo, addirittura, per, oltre che truffati. Gli agenti del gruppo operativo anticontraffazione della polizia locale di Milano ha arrestato cinque persone di origine slava con l’accusa di furto con strappo pluriaggravato. Le vittime sono due anzianiamericani, marito e moglie, in città per qualche giorno di vacanza. Teatro del colpo è stata piazza del Cannone, davanti al, dove il quintetto aveva organizzato un’illecita raccolta di scommesse sultre(a cui, ricordiamolo, è impossibile vincere) e avevano ...

Castello Sforzesco: turisti derubati dopo essere cascati nel tranello del gioco delle tre carte - Castello Sforzesco: turisti derubati dopo essere cascati nel tranello del gioco delle tre carte - Arrestate cinque persone di origine slava: hanno strappato il denaro dalle mani di una donna, indifferenti all’invalidità del marito ... ilgiorno

Rapina in taxi a Roma, con maschera da clown e armati di coltello minacciano e derubano il tassista - Rapina in taxi a Roma, con maschera da clown e armati di coltello minacciano e derubano il tassista - Un tassista è stato rapinato da una coppia in via Vacuna, in zona Pietralata-Tiburtino. Non si esclude che i due possano essere gli autori di una rapina a Montesacro. fanpage

Derubano dipendente di Euronics. Arrestati giovani di 20 e 28 anni - Derubano dipendente di Euronics. Arrestati giovani di 20 e 28 anni - Un ragazzo di 20 anni e una donna di 28, entrambi residenti nel campo nomadi di via Monte Bisbino a Milano sono stati arrestati dai carabinieri e Novate dopo essere stati sorpresi a rubare negli ... ilgiorno