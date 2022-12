Ginevra Lamborghini entra nella Casa La reazione di Oriana Marzoli

(Di martedì 13 dicembre 2022)è finalmente ritornata. Dopo tante ospitate, la cantante ha varcato un’altra volta la porta rossa del Grande Fratello Vip 7 per la gioia di Antonino Spinalbese e non solo. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Ladi: “Sei ancora fidanzata?”non è apparsa per niente felice della nuova arrivata ine non appena ne ha avuto modo le ha chiesto se fosse ancora fidanzata, tra le risate di Antonino Spinalbese che non vedeva l’ora di ritrovarsi in quella situazione. Ma è appena si è trovata faccia a faccia con Micol Incorvaia che la venezuelana ha dato fondo a tutto il suo livore: “Questa falsa di m!”. La modella si ...

Signorini manda tutti in camera e porta Antonino Spinalbese in giardino annunciandogli l'arrivo di, che però non può parlare essendo in attesa di un suo gesto. Il conduttore ...GF Vip, diretta 12 dicembre: entrano Milena Miconi, Riccardo Fogli eGF Vip, Attilio Romita contro Sara Altobello Durante la diretta della ventiduesima puntata del grande Fratello ...Nella puntata di questa sera del Gf Vip, Ginevra Lamborghini è finalmente rientrata nella Casa in qualità di ospite.Ventiduesima puntata per il Grande Fratello Vip e qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ci ...