Alessia Mancini e Flavio Montrucchio in lacrime per il figlio | Arriva la confessione

...ARIENTI GIACOMO BRIGHI FEDERICA BUSIGNANI CRISTIAN CASADEI DELLA CHIESA ELENA CONTI CHIARA...DAVID ABDULLAH FARUK CIUFFREDA MICHAEL POZZI GRETA JEBROUM MAROUA EVTODII INA FEOLAIstituto ......ARIENTI GIACOMO BRIGHI FEDERICA BUSIGNANI CRISTIAN CASADEI DELLA CHIESA ELENA CONTI CHIARA...DAVID ABDULLAH FARUK CIUFFREDA MICHAEL POZZI GRETA JEBROUM MAROUA EVTODII INA FEOLAIstituto ...Alessia Mancini lanciatissima nella carriera di food blogger e scrittrice per il food and bevera rompe il silenzio a ruota libera su Junior Bake Off… solo oggi arriva la verità dopo l’addio allo show.Alessia Mancini è una di quelle ragazze che continua a essere sempre di più apprezzata per la sua bellezza e il ritorno in tv è da Oscar.