Al Nardò Technical Center la prima rete privata 5G ibrida d’Europa

Leggi su lopinionista

(Di martedì 13 dicembre 2022) MILANO – Porsche Engineering e Vodafone Business hanno realizzato la5G(Mobile Private Network – MPN)al(NTC). Il Centro Prove pugliese, di proprietà di Porsche e gestito da Porsche Engineering, offre ora ai propri clienti i vantaggi della nuova infrastruttura di comunicazione, come la trasmissione di dati in tempo reale, la banda larga e la bassa latenza, oltre che una maggiore sicurezza e affidabilità. Attraverso questa iniziativa ilconferma ulteriormente il suo ruolo di partner tecnologico all’avanguardia nello sviluppo e nel collaudo di soluzioni per la mobilità del futuro. “Lavoriamo costantemente al miglioramento ...