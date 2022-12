Serie B LIVE | Brescia-Parma 0-0

Commenta per primo La diciassettesima giornata diB si chiude con la sfida vista playoff tra Brescia e Parma . Le squadre, separate in classifica da un solo punto (i 24 dei lombardi contro i 23 dei gialloblù) sono alla ricerca di punti pesanti ...Le indagini L'attività d'indagine ha consentito l'emersione di unadi elementi relativi a numerose carenze di funzionamento degli impianti, i quali immettevano reflui fognari non depurati sia ...La 17^ giornata di Serie B si chiude al Rigamonti, sfida tra avversarie in zona playoff. Clotet rilancia Ayé in coppia con Moreo, spazio anche a Benali preferito a Bertagnoli. Rispetto al pareggio di ...Brescia-Parma è il posticipo della diciassettesima giornata di serie B: si gioca stasera alle 20.30. Nella ghiacciaia che verosimilmente sarà il Rigamonti, la squadra di Clotet gioca per il quarto pos ...