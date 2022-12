Pippo Franco è morto? La teoria diventata virale su TikTok

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Il volto de Il Bagaglino è Vivo,, o x - tanto per citare una canzone di Luciano Ligabue? Scopriamo tutta la verità in un video diventatosulla piattaforma 'nemica' di Instagram.non ha bisogno di presentazioni: attore, cabarettista, showman, conduttore, comico, autore teatrale e televisivo, ha fatto di tutto e di più nella sua vita, diventando letteralmente un'icona del mondo dello showbiz. Il Bagaglino e La sai l'ultima? sono solo alcuni dei programmi in cui si è distinto. Tutti conosciamo il suo volto eppure... Eppure quello cui siamo abituati potrebbe non esserema un sosia. Ce lo racconta una ragazza in uno spiazzante video di. Esiste o è? Il mistero attorno a...

Tag24

Con il celebre brano di, Mi scappa la pipì papà, come sottofondo musicale, Laura Chiatti ha mostrato un momento inedito e personale del marito. Il video mostra il momento in cui Marco ...... in casa, nel match della quattordicesima giornata di campionato contro l'Enna: alLo Monaco finisce 4 - 1 per la squadra allenata daStrano. L'impegno, va detto, non era dei più ... Come sta Pippo Franco Condizioni del comico dopo la malattia L'ultima storia condivisa da Laura Chiatti su Instagram ha del surreale, anche se... ha sicuramente suscitato l'ilarità dei follower. L'attrice ha ripreso il marito ...FIRENZE - “L'importante è capire che non esiste un modo giusto o corretto di mettere in scena Verdi o Puccini, ma che ogni tempo elabora il suo. Per quanto mi riguarda l'idea che il Maestro abbia debu ...