(Di lunedì 12 dicembre 2022) Il 12 dicembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un post pubblicato su Facebook secondo cui, candidata democratica alle elezioni presidenziali statunitensi del 2016, senatrice ed ex segretario di Stato, avrebbe pubblicato un tweet in cui comunicava ildi, imprenditore e nuovo proprietario di Twitter. Il tragico evento sarebbe avvenuto successivamente alla presunta decisione di «pubblicare il dossier con gli scandali che compromettono il figlio di Biden, Hunter Biden». Secondo quanto si legge nel post in analisi,avrebbe scritto su Twitter: «Ho appreso con profonda tristezza chestasera hail suo. ...

Facta

... Michael Bacon, Ciara, Chelsea, Duran Duran, Nikki Glaser, Method Man, Sandra Oh, Chris Redd, Amber Ruffin, Wilco, Russell Wilson , il cast di ' For All Mankind ' e altri ...Sotto un articolo del Los Angeles Times, rincondiviso da, in cui si faceva un ritratto dell'assalitore di Paul Pelosi, il marito della speaker democratica al Camera, il Ceo di Twitter ... Hillary Clinton non ha annunciato che Elon Musk ha «compiuto il suo suicidio» Su Apple TV+ arrivano gli episodi inediti di Carpool Karaoke: la serie con Kevin Bacon, Michael Bacon, Ciara, Chelsea Clinton, Hillary Clinton e molti altri ancora.Sophie la duchessa di Wessex ha ricevuto un premio da Hillary Clinton e, durante il discorso, si è interrotta per chiedere un fazzoletto ...