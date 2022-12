Francia | Kounde | “Marocco solido | non è più una sorpresa”

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 dicembre 2022) “Sappiamo che è una squadra che ha fatto un percorso eccezionale, che ha già battuto grandissime nazionali. Non è più una. Meritano di essere qui, hanno fatto delle ottime prestazioni”. Queste le parole del difensore dellaJulesin vista della semifinale contro ilal Mondiale in Qatar. Mbappè e compagni dovranno vedersela contro una nazionale che ha subìto un solo gol (autorete) in questa rassegna iridata: “In difesa sono molto compatti, hanno linee molto ravvicinate, lasciano poco tempo al portatore di palla per organizzarsi e scivolano molto velocemente”, ha spiegato l’ex centrale e terzino del Siviglia, ora in forza al Barcellona. SportFace.