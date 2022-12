Calendario semifinali Mondiali calcio 2022 | date | orari | programma | tv | streaming | probabili formazioni

(Di lunedì 12 dicembre 2022) In pochi, probabilmente, avrebbero immaginato queste duedeidiin Qatar: le sorprese infatti non sono mancate sin dalla fase a gironi, ma anche nei match a eliminazione diretta alcuni risultati hanno completamente ribaltato i pronostici. Da un lato del tabellone, manca il Brasile, sconfitto da una stoica Croazia; dall’altro lato, c’è la favola Marocco, che vuole continuare a stupire. La selezione croata dovrà vedersela con l’Argentina, trascinata dalla sua stella Lionel Messi, mentre il Marocco affronterà i Campioni del Mondo in carica e tuttora favoriti per il bis, la Francia. Ci attendono due entusiasmanti, inmartedì 13 e mercoledì 14 dicembre.. Olivier ...

Così le semifinali: martedì 13 dicembre alle 20 Argentina - Croazia , mercoledì 14 alla stessa ora ... corsa ai grandi eventi- Tabellone - Classifiche - Marcatori - Lo speciale Con 22 giocatori ancora presenti in Qatar, sotto contratto in otto dei suoi club, la Liga è il campionato nazionale più rappresentato ...