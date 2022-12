Pianeta Milan

... è pronta per 10 giorni intensi tra amichevoli (il 13 contro l'e il 16 contro il Liverpool),... Maignan, Tatarusanu, Mirante, Jungdal Difensori : Kjaer,, Kalulu, Gabbia, Thiaw, Calabria, ......la lista dei convocati sui quali potrà contare Stefano Pioli in vista delle amichevoli con... LA LISTA Portieri : Maignan, Tatarusanu, Mirante, Jungdal Difensori : Kjaer,, Kalulu, Gabbia, ... Tomori: “Arsenal e Liverpool partite per capire dove possiamo migliorare” Fikayo Tomori, difensore rossonero ... Siamo un po' stanchi, ma felici". "Sappiamo bene che l'Arsenal sta facendo un buonissimo campionato in Premier League; conosco i loro giocatori e anche quelli ...Amichevole di lusso per il Milan, che nel mini-ritiro invernale di Dubai affronta l' Arsenal. I ragazzi di Stefano Pioli vogliono farsi trovare pronti alla ripresa del campionato e il test contro la c ...