Sparatoria a Roma durante una riunione di condominio | tre morti e un ferito grave I rilievi delle forze dell’ordine video

(Di domenica 11 dicembre 2022) Tre persone sono rimaste uccise, si tratterebbe di tre donne, nel corso di unaavvenuta a, fuori da un bar,unadi. Il fatto è avvenuto in via Monte Gilberto, zona Colle Salario. Una quarta persona è rimasta ferita pare in modo non. La sala operativa del 112 ha ricevuto molte chiamate simultanee ed ha inviato immediatamente sul posto leed il 118. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Luciana Ciorba è una delle testimoni dellaavvenuta domenica 11 dicembre a in via Monte Giberto a Fidene, dove Claudio Campiti ha estratto una pistola e ha ucciso tre donne durante la ..., lite condominiale e: tre morti Le vittime sono tutte donne. Arrestato 57enne. È accaduto in un palazzo di via Monte Giberto. Una persona sarebbe in condizioni gravissime. Diversi i ...Antiche ruggini condomiali per la gestione del Consorzio. Sarebbe questo il motivo alla base della sparatoria che ha visto vittime tre donne a Roma. Una lite avvenuta nel corso di una riunione tra ...Tre persone sono rimaste uccise, si tratterebbe di tre donne, nel corso di una sparatoria avvenuta a Roma, fuori da un bar, duranteuna riunione di condominio. Il fatto è avvenuto in via Monte Gilberto ...