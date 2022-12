LIVE Atletica | Europei cross Venaria Reale 2022 in DIRETTA | Battocletti regina | la staffetta mista si tinge d’oro! Quarto Crippa

(Di domenica 11 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:58 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa giornata di gare e vi augura un buon proseguimento di giornata. 13:57 Terza posizione nel medagliere finale per l’Italia, dietro solo a Gran Bretagna e Spagna. 13:55estremamente positivi per l’Italia, che chiude con 4 medaglie: oro della, oro di Nadiatra le under 23, argento nella prova a squadre femminile under 23 e argento nella prova a squadre maschile senior! 13:53 L’Italia chiude con la quarta piazza di Yamen, ottavo Yohanes Chiappinelli, tredicesimo Osama Zoghlami, ventiduesimo Nekagenet, quarantaseiesimo Pasquale Selvarolo. 13:52 ITALIA SECONDA NELLA CLASSIFICA A SQUADRE. Grande ...

Notizie e risultati in aggiornamento. DIRETTA TV su RaiSport+HD, STREAMING su RaiPlay. Alle 12.03 le U23 donne con Battocletti, alle 13.10 la gara senior uomini con Crippa È la giornata degli Europei ...Notizie e risultarti in aggiornamento. DIRETTA TV su RaiSport+HD, STREAMING su RaiPlay. Alle 12.03 le U23 donne con Battocletti, alle 13.10 senior uomini con Crippa Alle nove di mattina temperature in ...