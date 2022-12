Dimezza la bolletta del gas col trucco dei tappeti | portano felicità e risparmio

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 11 dicembre 2022) Ilsul riscaldamento oggi è veramente uno dei temi più importanti per le famiglie italiane. Gli speculatori energetici stanno facendo salire il prezzo dell’energia elettrica e del gas in una maniera davvero spropositata. Oggi ladel gas costa tra il doppio e il triplo rispetto a 12 mesi fa e per le famiglie andare avanti sta diventando difficilissimo. I mesi freddi dell’anno sono arrivati e quindi le famiglie si chiedono come possono fare riscaldare la casa con delle bollette del gas che sono aumentate così tanto.sul riscaldamento (I Love Trading)Infatti non bisogna dimenticare come l’aumento drammatico delle bollette unito ad un’inflazione al 12% sia una vera e propria tragedia per le famiglie italiane e non stupisce che tante si stiano ritrovando in situazioni di seria difficoltà economica. Il ...