Sci alpino | le pagelle di oggi | Bassino e Odermatt impressionano | Hector e Feller fanno il massimo | orgoglio Brignone

(Di sabato 10 dicembre 2022) Sabato dedicato alle porte larghe per quel che riguarda la Coppa del Mondo di sci2022-2023. Sia il comparto maschile in Val d’Isere, sia quello femminile al Sestriere, si sono cimentati nel gigante con i successi, rispettivamente, di “Sua Maestà” Marco, che lascia tutti a bocca aperta con l’ennesima dimostrazione di superiorità della sua carriera, mentre e di Martache festeggia sulle nevi italiane grazie ad una bella prova davanti al pubblico di casa! Andiamo, quindi, a consegnare ledelle due gare odierne. LEDEL GIGANTE DEL SESTRIERE Marta10: che vittoria! La padrona di casa disputa due manche di altissimo livello, centra il sesto successo in Coppa del Mondo (tutte tra le porte larghe) e il 23° podio in assoluto, facendo sua una gara ...

Positiva anche l'analisi di Zan Kranjec : ' Nella prima discesa non ho sciato al limite, soprattutto nella parte centrale, ho girato troppo, non ho lasciato andare lo. Quindi sapevo cosa dovevo fare nella seconda manche, ma non sapevo se sarebbe stato sufficiente per il podio '. Foto: LaPresseIn questo momento dunque, la squadra femminile italiana veste due dei quattro pettorali rossi a disposizione, con gli altri che sono sulle spalle di Mikaela Shiffrin e della sopracitata Corinne Suter, ... Calendario sci alpino oggi: orari sabato 10 dicembre, programma, tv, streaming, pettorali, italiani in gara Non nasconde la soddisfazione Filippo Della Vite dopo il 12esimo posto di oggi nello slalom gigante di Coppa del Mondo andato in scena in Val d’Isere, in Francia. “Sono state due bellissime manche: la ...Marta Bassino ottiene nel gigante di Sestriere la sua sesta vittoria in Coppa del Mondo di sci alpino, e suo primo successo in Italia: battuta la svedese Hector, Brignone quarta ...