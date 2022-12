LIVE Biathlon | Inseguimento femminile Hochfilzen 2022 in DIRETTA | Vittozzi in rimonta | tre errori per Wierer dopo tre poligoni

(Di sabato 10 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA STAFFETTA 4X7.5 KM MASCHILE DIDALLE 13.40 11.52: Al km 7.1 Simon e Persson, a 13? Herrmann, a 23? Davidova, Hauser, Tandrevold, a 41?e Knotten 11.50: Simon e Persson davanti, a 17? Herrmann, a 25? Davidova, a 28? Hauser, a 35? Tandrevold e Knotten, a 44?, a 1’17”11.49: ZERO DI! Ha 45? di ritardo dalla testa,commette un altro errore, è il terzo, dueper Comola 11.49. Un errore per E. Oeberg, uno per Hauser, Persson unico zero tra le prime, assieme a Knotten 11.48: Un errore per Simon, due per Davidova, un errore per Herrmann 11.47: Terzo poligono 11.46: Al km 5.1 Davidova e Smon ...

seconda tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di. Partirà Didier Bionaz in prima frazione, Ci saranno inoltre le Finali del Grand Prix di pattinaggio artistico e l'IBU Junior Cup di. La diretta testuale dell'inseguimento femminile di Hochfilzen 2022, seconda tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Saranno cinque le azzurre in gara: Dorothea Wierer, a caccia di un altro