(Di sabato 10 dicembre 2022)lasulche ha fatto scandalo: ecco cosa ha dichiarato, i dettaglivicenda Uno dei conduttori che con la sua simpatia, ironia e la sua grandissima professionalità ha conquistato milioni di telespettatori conducendo il famoso reality più spiato d’italia, il Grande Fratello Vip: parliamo proprio di lui,. L’uomo, affiancato alle due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti è sempre pronto ad affrontare qualsiasi situazione all’interno e all’esterno dello studio. Di recente, però, è finito nella bufera mediatica per via dell’assenza ad un evento importante a cui ha voluto dire la sua...

... Jasmine Carrisi confessa: 'Sono stata bullizzata' Nel corso dell'intervista rilasciata al noto giornale di, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha confessato di essere stata ...INTRATTENIMENTO Su Canale 5 dalle 21.22 Grande Fratello Vip -conduce la nuova edizione del padre di tutti i reality: Grande Fratello Vip. Con lui in studio le due opinioniste: ...Ecco le anticipazioni dettagliate della puntata del Grande Fratello Vip in onda quest'oggi sabato 10 dicembre 2022 come sempre su canale cinque ...Alla corte di Alfonso Signorini si aggiunge un nuovo tronista. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip. A varcare la porta rossa ci sarà una vecc ...