Tempest è il sistema Fcas del futuro Parla il gen Camporini

Leggi su formiche

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Unaereo di combattimento di nuova generazione pronto per il 2035. È l’obiettivo presentato con l’intesa sottoscritta dai governi di Italia, Regno Unito e Giappone per sviluppare un caccia congiunto all’avanguardia attraverso il programma Global combat air programme (Gcap), comunemente noto come. Grazie al progetto, Roma, Londra e Tokyo puntano ad accelerare capacità militari avanzate e vantaggio tecnologico. Ne abbiamoto con il Generale Vincenzo, già Capo di stato maggiore dell’Aeronautica Militare e della Difesa. Cos’è il progettoe perché è così importante? Chiariamo subito chenon è un sostituto degli aerei attuali, ma è un qualcosa di assolutamente innovativo, uncomplesso di cui ci sarà una componente che ...